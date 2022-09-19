В Бутырках дерево упало на припаркованные машины

Инцидент произошел в понедельник, 19 сентября, на улице 2-е Бутырки около дома № 5.

В Бутырках дерево упало на припаркованные машины. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN_life.

Инцидент произошел в понедельник, 19 сентября, на улице 2-е Бутырки около дома № 5.

«По поводу спила деревьев обращались в управляющую компанию много раз, но результата никакого. Все ждем, когда кого-то убьет», — написал автор поста.

Ранее сообщалось, что в Приокском дерево упало на дорогу.