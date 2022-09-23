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Малков прокомментировал ход частичной мобилизации в Рязанской области
В своем Telegram-канале он отметил высокую гражданскую ответственность жителей региона.

Губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале прокомментировал ход частичной мобилизации в Рязанской области и связанных с ней процессов.

По его словам, первые призывники уже проходят подготовку в учебном центре. «Многие добровольцы сами, без повестки приходят в военкомат. Рязанцев всегда отличали мужество и высокая гражданская ответственность. В полной мере это проявляется и сейчас», — подчеркнул глава региона.

Малков напомнил жителям области, что за мобилизованными гражданами сохранят рабочие места, а их семьям обеспечат поддержку. Он поручил главам администраций районов внимательно относиться к проблемам каждой подобной семьи. Помимо этого, отметил губернатор, важно сохранить в текущих условиях бесперебойную работу стратегических объектов, предприятий жизнеобеспечения, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В завершение Павел Малков призвал коллег продолжать разъяснительную работу, чтобы обеспечивать людей полными и достоверными сведениями. «По поручению Председателя Правительства Р. Ф. Михаила Владимировича Мишустина организована горячая линия. По номеру 122 можно получить ответы по всем волнующим темам. Важно пользоваться только официальными источниками информации», — подытожил он.