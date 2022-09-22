Военком двух районов Рязанской области рассказал, кого призвали после объявления частичной мобилизации

Военком Пронского и Старожиловского районов Евгений Антонов рассказал, как призывают граждан в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Антонов сообщил, что первую партию граждан отправили 22 сентября в 11:00.

«От военкомата с сопровождающими они едут в учебный центр. Сейчас отправляем граждан до 45 лет, прошедших военную службу. Повестки раздаем при содействии администраций сельских поселений, — сказал военком.

Он отметил, что в военкомате фельдшер осматривает призываемых. Тех, кто жалуется на самочувствие, отправляют на медосвидетельствование.