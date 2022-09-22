В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли
Общая площадь территории — 21 тысяча квадратных метров.
В Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом сообщили в
Общая площадь трех уничтоженных очагов — 21 тысяча квадратных метров.
Полицейские обнаружили растения в двух районах области. В Скопинском районе площадь одного из очагов составляла 20 тысяч квадратных метров. Их уничтожили для «устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья».
Обследование территории области продолжается.