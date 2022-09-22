В России заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации

Получить информацию можно через сайт Объясняем. рф или по телефону 122.

В России заработала горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передали РИА Новости.

Так, в России заработал сайт Объясняем.рф. Также на вопросы о частичной мобилизации можно узнать по телефону 122. Горячая линия работает во всех регионах.

«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», — добавил он.

Чернышенко также призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.