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В Минобороны опубликовали разъяснения по мобилизации

Россиянам дали разъяснение, как будет проходить частичная мобилизация в стране. Соответствующее сообщение в четверг, 22 сентября, опубликовало Минобороны.

Так, частичной мобилизации подлежат те, кто необходим для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Причем призываться будут как офицеры, так и рядовые и сержанты: рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. В приоритете будут те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и боевой опыт.

Также указано, что количество призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

В ведомстве добавили, что есть должности, которые будут замещать женщинами с военно-учетными специальностями. Однако потребность в таких специалистах минимальна.

Призыву не подлежат граждане, которые работают на предприятиях оборонной промышленности, которых признали временно негодными по состоянию здоровья, постоянно ухаживают за инвалидом I группы, имеют на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, и чьи матери имеют детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, каждому региону определено отдельное мобилизационное задание — оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.