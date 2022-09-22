Рязанцев попросили помочь в установлении личности мужчины, попавшего в реанимацию

Мужчина попал в ДТП в районе моста через реку Вожа недалеко от института Пчеловодства.

В Рязанской области мужчина попал в реанимацию после ДТП. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил «МК в Рязани».

Инцидент случился в ночь на среду, 21 сентября, примерно в 0.55 в районе моста через реку Вожа недалеко от института Пчеловодства. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, он находится в реанимации.

Рязанцев попросили помочь установить личность пострадавшего. В этом случае просьба обращаться в ОМВД России по Рыбновскому району по телефонам 8 (49137)51373, 8 (49137)50468.