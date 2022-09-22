На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка

В Рязани остановили пьяного мужчину на Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция заметила на дороге на улице Новоселов автомобиль, который двигался так, «будто водитель не может справиться с управлением». За рулем оказался 40-летний житель Рязанской области с признаками опьянения.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые провели исследование и установили, что у водителя я 0,992 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в шесть раз превышает допустимое значение.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит штраф и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.