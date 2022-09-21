В Рязани загорелась крыша у ТРЦ «Премьер»

Из торгового центра эвакуировали более тысячи человек.

В Рязани загорелась крыша у ТРЦ «Премьер». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов о возгорании поступил в среду, 21 сентября, в 15:23. В 15:37 пожар на крыше здания ликвидировали.

Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в ресторане на верхнем этаже торгового центра.

В МЧС уточнили, что из торгового центра эвакуировали более тысячи человек. Информации о пострадавших не поступало.