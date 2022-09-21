В Рязани на железнодорожных вокзалах начали вакцинацию от коронавируса и грипп

Уточняется, что две прививки можно сделать одновременно.

В Рязани на железнодорожных вокзалах начали вакцинацию от коронавируса и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Вакцинацию проводят сотрудники рыбновской ЧУЗ «РЖД-Медицина» на вокзалах «Рязань-1» и «Рязань-2». Прививку можно сделать круглосуточно при отсутствии противопоказаний после медосмотра. С собой рязанцам нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Уточняется, что две прививки можно сделать одновременно.

«Желающим привиться от сезонной простуды предлагается, в том числе, современная четырехвалентная вакцина, которая защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа», — отметили в РЖД.