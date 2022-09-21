Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
15°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.02 -0.15 21/09
ЦБ EUR 60.05 0.01 21/09
Нал. USD 64.76 / 63.27 21/09 12:35
Нал. EUR 64.11 / 62.47 21/09 12:35
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
1 088
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 691
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 354
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 584
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Шойгу заявил, что срочники не подлежат отправке на спецоперацию

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что речи о мобилизации студентов не идет. Об этом он сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

«Ни о каких мобилизациях студентов и обучающихся в вузах речи не идет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации. Наши призывники продолжают служить на территории Российской Федерации», — сказал Шойгу.

Напомним, в России призовут 300 тысяч резервистов.