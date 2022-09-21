Шойгу заявил, что срочники не подлежат отправке на спецоперацию

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что речи о мобилизации студентов не идет. Об этом он сообщил во время обращения в среду, 21 сентября.

«Ни о каких мобилизациях студентов и обучающихся в вузах речи не идет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации. Наши призывники продолжают служить на территории Российской Федерации», — сказал Шойгу.

Напомним, в России призовут 300 тысяч резервистов.