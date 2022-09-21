Пристав из Рязани помог задержать закладчиков

Судебный пристав из Рязани Алексей Грошев помог задержать закладчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Инцидент произошел в Дягилеве.

Вечером младший судебный пристав Межрайонного отделения по ОУПДС возвращался домой. На одной из улиц он обратил внимание на двух подозрительных людей. По его словам, они вели себя странно: «озирались по сторонам, подходили то к одному краю дороги, то к другому, наклонялись к кустам».

Пристав увидел, что на улице были девушки в темных одеждах. Одна достала из кармана достала сверток и положила на землю. Вторая сделала фотосъемку.

Вопрос пристава вызвал негативную реакцию. Снимавшая девушка ушла. Та, что делала закладку, попыталась избавиться от свертков. В итоге рязанец задержал одну из закладчиц и вызвал полицию.

В результате у девушки изъяли 13,82 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.