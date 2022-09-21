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Глава Китая заявил, что армия должна сфокусироваться на подготовке к боевых действиях
С призывом Си Цзиньпин выступил перед участниками семинара по национальной обороне и военной реформе.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайская Народно-освободительная армия должна сосредоточиться на подготовке к участию в «настоящих боевых действиях». Об этом пишет ТАСС.

С призывом глава государства выступил перед участниками семинара по национальной обороне и военной реформе. На нем присутствовали члены Политбюро Ц. К. КПК, а также представители Центрального военного совета, Народной вооруженной милиции и военных академий КНР.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — процитировало лидера партии китайское агентство «Синьхуа».

Глава государства также отметил, что за последние десять лет Ц. К. Компартии Китая и Центральный военный совет КНР «в полной мере претворили в жизнь стратегию реформирования и укрепления вооруженных сил». По его словам, за это время страна пришла к историческим достижениям в углублении реформы национальной обороны и вооруженных сил, и теперь китайские вооруженные силы есть «новая система, структура, модель и облик».