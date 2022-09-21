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Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна готовит законодательство, ограничивающее въезд россиян. Об этом передает РИА Новости.

Хаависто отметил, что решение уже готовится. По его словам, оно направлено на ограничение туристического потока.

Глава МИД Финляндии заявил, что страна не хочет быть транзитной для шенгенских виз, выданных другими государствами.

«В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение парламента», — сказал Хаависто.