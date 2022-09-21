Актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом

Его доставили в больницу во вторник, 20 сентября, в состоянии средней тяжести.

Актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом. Об этом пишет Telegram-канал Mash .

Его доставили в больницу во вторник, 20 сентября, в состоянии средней тяжести. У Бурунова наблюдались следующие симптомы: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах.

По информации Mash, актер заболел еще 14 сентября. Несмотря на положительный тест он остался дома, но вскоре ему стало хуже.

В настоящее время врачи работают с результатами анализов Бурунова. Известно, что показатели ЭКГ — в норме.