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В Рязани около «Премьера» построят новое здание налоговой службы за 1,4 млрд рублей
Срок выполнения работ — до 15 октября 2025 года.

В Рязани около «Премьера» построят семиэтажное административное здание налоговой службы за 1,4 млрд рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление ФНС по области из федерального бюджета выделило 1 млрд 420 млн 158 тысяч 748 рублей. Согласно документации, подрядчик выполнит подготовительные и пусконаладочные работы, конструктивные и архитектурные решения здания, проведет внутренние и наружные инженерные сети. Также он благоустроит территорию, в том числе проезды, подъездную дорогу, парковки, озеленение, малые формы, ограждение и наружные сети освещения.

Площадь застройки составит 2461 квадратных метров, а площадь самого здания — 13 583 квадратных метров. В проекте предусмотрено семиэтажное здание с техническим подземным этажом. Фасад запланирован в светлых тонах с ассиметрично расположенными оконными проемами, а также светло-серые объемы бокового фасада с ровным ритмом окон.

В новом здании будут располагаться: отделы работы с налогоплательщиками, операционный зал УФНС, архивы, отделы камерного контроля НДС, зоны разгрузки-погрузки документов, отдел регистрации и учета налогоплательщиков, общий отдел, залы видеосвязи и конференции, конференц-зал на 168 мест, переговорные, кабинет доврачебной помощи, помещение охраны, столовой и отдыха, уборные, технические и санитарно-бытовые помещения.

Срок выполнения работ — до 15 октября 2025 года.

Напомним, что о строительстве нового здания налоговой заговорили еще в ноябре 2020 года. Тогда оно оценивалось в 900 млн рублей. А в мае 2022 года состоялась закладка камня с памятной капсулой в ознаменование строительства.