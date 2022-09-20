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В Минздраве допустили увеличение числа заболевших COVID-19 до 100 тысяч в сутки
Владимир Чуланов отметил необходимость вакцинации и ношения масок.

Число заболеваний коронавирусом в России может достигнуть 100 тысяч в сутки. Об этом со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова сообщили «Известия».

«Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется. Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тысяч в сутки, но однозначно такая возможность существует», — заявил специалист. Он отметил необходимость вакцинации и ношения масок.

При этом Чуланов подчеркнул, что в последнее время болезнь тяжело протекает не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно сделал прививку. «Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад», — указал он.

Также инфекционист отметил важность вакцинации от гриппа. По его словам, удобнее одновременно сделать прививки от COVID-19 и от гриппа, никаких противопоказаний и рисков нет.