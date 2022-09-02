Прио-Внешторгбанк назвал две последние подсказки для проекта «Красоты России»

Всего из 11 «кладов» пока найдено только три — в Егорьевском музее, у коломенского кремля и на дереве у гати. Про остальные находки организатору квеста никто не сообщал.

Прио-Внешторгбанк, организатор проекта «Красоты России», опубликовал последние подсказки, где находятся тайники с сертификатами на памятные монеты или на слиток серебра. Как сказано на страницах банка в соцсетях и на его сайте, всего из 11 «кладов» пока найдено только три — в Егорьевском музее, у коломенского кремля и на дереве у гати.

Про остальные находки организатору квеста никто не сообщал. Значит, потенциальных тайников, где можно найти сертификат на серебро осталось восемь. Подробную информацию по предыдущим подсказкам смотрите в группах « ВКонтакте » и « Одноклассники », а также на сайте priovtb.com . Ниже будет информация по последним актуальным подсказкам.

Подсказка № 9. Хлудовские бани и казармы

Чтобы отыскать девятый тайник с колбой, приглашаем прогуляться по Егорьевску. Ориентируйтесь на бани и казармы, построенные фабрикантами Хлудовыми для своих рабочих.

Условия труда на текстильной фабрике были очень тяжелые. Работников часто штрафовали за порчу имущества, опоздания… Есть даже предположение, что часы на башне имели исключительно утилитарное предназначение — должны были дисциплинировать крестьян, которые привыкли вставать с петухами. Большинство домов в этом районе по-прежнему жилые. В подъездах — металлические лестницы, а коридоры такие же длинные, как обычно делали в общежитиях.

Будете гулять по кварталу — обратите внимание на место с первого фото под постом. Тайник там. Фото сделано неподалёку от «казармы» на ул. Александра Невского, 1А.

Подсказка № 10. Где-то в окрестностях усадьбы Гагариных

Этот тайник команда сделала, когда… чуть-чуть ошиблась дорогой.

Напомним, команда села на велосипеды после Протекинского родника и поехала в Щурово. По пути планировали посмотреть старинную усадьбу Гагариных в Сенницах-2. В усадьбу заехали, но по пути сначала свернули не туда. Ищите место, которое изображено на фото. Колба спрятана надежно. Не сразу сообразите, где она. Чтобы сузить круг поисков, учитывайте что от этого «пяточка"-стоянки до кафе в Сенницах-2 минут семь ходьбы.

Давать 11 подсказку уже нет смысла. Тайник по ней нашли подписчики группы банка в ВК .

Теперь пусть повезет тому, кто окажется быстрее и находчивее других в поисках. А вообще не забывайте: проект «Красоты России» — это не только и не столько про «клады», сколько про путешествия по родной стране, знакомство с красотой природы и богатым историческим наследием.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 году. Лицензия Банка России № 212.