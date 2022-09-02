Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново 3 сентября в рамках «Есенинских дней» состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». В театре кукол 3 сентября пройдет спектакль «Заколдованная принцесса», а 4 сентября — спектакль по произведению Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В Центральном парке культуры и отдыха 4 сентября пройдет «Звездный фестиваль». А в рязанском музыкальном театре зрители увидят оперетту «Баядера».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».