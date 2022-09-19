Рязанцы пожаловались на очереди в травмпункт, который перенесли в БСМП

Речь идет о травмпункте городской поликлиники № 2, который переехал в БСМП в связи с ремонтом электросети.

Рязанцы пожаловались на очереди в травмпункт, который временно переехал в БСМП. Соответствующий пост в понедельник, 19 сентября, опубликовали в соцсетях.

Речь идет о травмпункте городской поликлиники № 2, который переехал в БСМП в связи с ремонтом электросети.

«Травмпункт временно переехал в БСМП. Вход с торца здания, где ранее была красная зона. Работает три кабинет на прием пациентов, но от очередей это не спасает», — написали рязанцы.

Напомним, травмпункт будет располагаться в больнице до особого распоряжения регионального минздрава.