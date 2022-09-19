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Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на телефоне
Эксперт пояснил, что прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным.

Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на телефоне. Об этом агентству «Прайм» сообщил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Эксперт пояснил, что прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным. Определить, есть ли на устройстве прослушка можно по нескольким признакам: быстрый расход зарядки, произвольное включение различных функций, например камеры или микрофона, а также самозапуск программ в фоновом режиме.

Кусков посоветовал просмотреть установленные приложения и удалить те, которые не устанавливал владелец смартфона.

«А еще лучше — сбросить настройки и произвести полную перестановку софта», — заключил эксперт.