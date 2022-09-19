Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на телефоне
Эксперт пояснил, что прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным.
Россиянам рассказали, как обнаружить прослушку на телефоне. Об этом агентству «
Эксперт пояснил, что прослушивание любого устройства без постановления суда является незаконным. Определить, есть ли на устройстве прослушка можно по нескольким признакам: быстрый расход зарядки, произвольное включение различных функций, например камеры или микрофона, а также самозапуск программ в фоновом режиме.
Кусков посоветовал просмотреть установленные приложения и удалить те, которые не устанавливал владелец смартфона.
«А еще лучше — сбросить настройки и произвести полную перестановку софта», — заключил эксперт.