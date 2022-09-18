Жители рязанского поселка Строитель пожаловались на ржавую воду с запахом химии

В домах жителей рязанского поселка Строитель в кранах течет ржавая вода. По их словам, на улице Качевской, 36.1 и 34.3 уже месяц течет горячая ржавая вода с химическим запахом.

В домах жителей рязанского поселка Строитель в кранах течет ржавая вода. Об этом они сообщили в соцсетях.

По их словам, на улице Качевской, 36.1 и 34.3 уже месяц течет горячая ржавая вода с химическим запахом.

«Как в эпоху Средневековья! Ни детей искупать, ни еду приготовить! Просто безобразие! Платим по счетчику за качественные услуги, а получаем то, что на фото!» — сообщается в посте в группе « Рязань. Народный контроль ».

По словам рязанцев, они обращались в РМПТС и УК, но ничего не изменилось.