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В Спасском районе создали мемориальную комнату семьи Циолковского
Мемориальную комнату с экспозицией «Жизнь Циолковских в Ижевском» впервые создали к 165-летию ученого в его доме-усадьбе в селе Ижевском Спасского района. Об этом сообщает ТАСС.

Мемориальную комнату с экспозицией «Жизнь Циолковских в Ижевском» впервые создали к 165-летию ученого в его доме-усадьбе в селе Ижевском Спасского района. Об этом сообщает ТАСС.

К юбилею ученого, который отметили в субботу, 17 сентября, также установили бюст и открыли выставку фотографий села Ижевского середины XIX века. Об этом рассказала главный научный сотрудник музея Константина Циолковского Ирина Цидакова.

«Мы сделали две комнаты: одна — мемориальная „Жизнь Циолковских в Ижевском“, в ней отражен быт семьи ученого, зритель увидит обстановку, которая могла быть в доме, когда в нем жила семья лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского. Ранее в доме-усадьбе мемориальной комнаты не было», — пояснила она.

По словам Цидаковой, подлинных предметов в комнате нет, однако есть антикварные вещи.

Она добавила, что жизнь Циолковских была простой и скромной, особенно в еде и одежде, но в доме все были приучены к порядку.

Также в доме-усадьбе открыт лекционный зал с выставкой «Ижевская родина Циолковского». На более чем 20 планшетах представлены снимки села Ижевского середины XIX века фотографа Ивана Филатова. На территории дома-усадьбы установлен бюст основоположника космонавтики.

Напомним, в Рязанском музее путешественников в понедельник, 12 сентября, открылась филателистическая выставка «Пророк космической эры». Она приурочена к 165-й годовщине со дня рождения основоположника теории космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.