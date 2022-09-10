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В Рязанском музее путешественников пройдет выставка к 165-летию Циолковского
Она приурочена к 165-й годовщине со дня рождения основоположника теории космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского и посвящена ключевым этапам жизненного пути ученого, его научному наследию и международному признанию, сообщили в музее.

В Рязанском музее путешественников в понедельник, 12 сентября, откроется филателистическая выставка «Пророк космической эры». Она приурочена к 165-й годовщине со дня рождения основоположника теории космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского и посвящена ключевым этапам жизненного пути ученого, его научному наследию и международному признанию, сообщили в музее.

На выставке представлены более 200 экспонатов, из них около 30 блоков и почти 190 марок, выпущенных в 20 странах. Они выпускались с 1951 по 2021 год. Центральное место занимают экспонаты, рассказывающие о Циолковском. Также на выставке представлены марки, посвященные российским первопроходцам космоса — Юрию Гагарину, Герману Титову и другим.

Авторы выставки — коллекционеры Владимир Викторович и Алексей Владимирович Туарменские.

Выставка откроется в 12:00.

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