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В России спрогнозировали высокий спрос на автомобили Lada
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России может достигнуть 500 тысяч автомобилей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что в следующем году спрос на автомобили Lada в России может достигнуть 500 тысяч автомобилей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«На авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов этого года (600-650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону», — отметил он.

Эксперты и Минпромторг рассчитывают, что к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллионов автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин.

Соколов также рассказал, что автомобили Lada больше не ржавеют из-за современных технологий покраски.

Для покраски машин Lada используют современные технологии, в том числе катафорез — это обеспечивает защиту от коррозии.

«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — пояснил Соколов.

По его словам, гарантия от сквозной коррозии металла от автопроизводителя — шесть лет.

Напомним, накануне в «АвтоВАЗе» рассказали о 25 новых моделях «Лады».