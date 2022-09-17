«АвтоВАЗ» разработал 25 прототипов автомобилей на базе Lada

«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Ladа. Об этом сообщил
Прототипы разработаны на базе Lada Granta.
«Могу вам сказать, что в научно-техническом центре „АвтоВАЗа“ уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta. Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности», — пояснил Соколов.
Ранее совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B. Сейчас модели «АвтоВАЗа» представлены преимущественно в этом классе.
Напомним, в мае французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство «АвтоВАЗа» заявило о планах возобновить производство почти всех моделей уже в 2023 году.