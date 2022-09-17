«АвтоВАЗ» разработал 25 прототипов автомобилей на базе Lada

«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Ladа. Об этом сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.

«АвтоВАЗ» разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Ladа. Об этом сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.

Прототипы разработаны на базе Lada Granta.

«Могу вам сказать, что в научно-техническом центре „АвтоВАЗа“ уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta. Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности», — пояснил Соколов.

Ранее совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B. Сейчас модели «АвтоВАЗа» представлены преимущественно в этом классе.

Напомним, в мае французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство «АвтоВАЗа» заявило о планах возобновить производство почти всех моделей уже в 2023 году.