В Рязани победителю квеста «Красоты России» вручили серебряный слиток

Проект организован Прио-Внешторгбанком.

В Рязани наградили победителей квеста «Красоты России».

В августе был анонсирован старт проекта Прио-Внешторгбанка «Красоты России». После этого были опубликованы подсказки для желающих поучаствовать. Напомним: команда организаторов спрятала на пути между Зарайском, Коломной и Егорьевском 11 тайников с сертификатами. Сертификат на серебряный слиток — главный приз, поощрительные — памятные монеты Рязанской и Московской областей. Все желающие могли поучаствовать в этом туристско-просветительском проекте банка и повторить тот же маршрут, отыскивая тайники с сертификатами.

Искать пробовали многие, а вот нашли колбы с сертификатами только Карина Зоткина, Мария Лошакова, Анастасия Катькова и Артем Теплышов. В центральном офисе Прио-Внешторгбанка в Рязани в пятницу, 16 сентября, состоялось награждение удачливых кладоискателей.

— Поздравляю всех кладоискателей с находками! Нам приятно, что вы участвовали в нашем проекте. Мы всегда стремимся делать что-то интересное, и «Красоты России» — это как раз один из таких проектов, который дает возможность привлечь внимание к знаковым местам родной страны. Сейчас думаем над новыми маршрутами. Предлагайте — прислушаемся, — обратился к собравшимся участникам Председатель Правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.

Семье Лошаковых Роман Ганишин вручил поощрительный приз — памятные монеты. Они нашли тайник в Коломне, но живут в Рязани. Елене Володькиной, которая ответила на большинство вопросов викторины, достался уникальный набор для чаепития. Анастасию Катькову будут чествовать в Коломне.

Главный приз — серебряный слиток — вручили Артему Теплышову. Как рассказал молодой человек, он еще в прошлом году мечтал отыскать хотя бы один тайник в рамках проекта «Красоты России», который проходил в Рязанской области, но все время кто-то опережал его. В этом году он с утра выезжал по маршруту и ждал подсказок на середине обозначенного командой пути — работал в машине, чтобы можно было максимально быстро добраться в любую точку.

— Вот у вас на фото Протекинский родник. Я там все осмотрел внимательно. Три дня там дежурил, думал, что в районе этого места будет спрятан сертификат на серебро, и не ошибся. Был на месте десятой подсказки в течение часа после публикации. Так быстро сориентировался, потому что понимал: место на фотоподсказке не из самих Сенниц. Я там был несколько раз, там поваленных деревьев не было. Осознанно искал внизу. Думаю, всем местным бабушкам примелькался, — с улыбкой уточнил молодой человек.

Оказалось, что Артем — заядлый путешественник. Объездил все, что в радиусе 1000 — 1500 километров от Рязани. Предложил организаторам в следующем году не разбивать публикацию подсказок на несколько дней, а выдавать их все сразу, но без координат и без фотоподсказок. Только описание самого маршрута.

Организаторы проекта — команда сотрудников Прио-Внешторгбанка — обещала прислушаться к пожеланиям участников. Сейчас в банке подбирают место для путешествия в следующем году. Идеи можно присылать в группы банка в соцсетях « ВК » и « Одноклассники ». Там же потом будет объявлен набор в команду проекта «Красоты России"-2023.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212