Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На Лыбедском бульваре 17 сентября состоится праздник «Азбука вкуса».
Возле Рязанского кремля 17 сентября пройдет Городской пикник в стиле дореволюционной Рязани.
В Лесопарке состоится спортивный праздник «Город-Р. Развитие. Рекорды. Рязань».
Празднование Дня города завершится большим концертом 17 сентября на Лыбедском бульваре, хедлайнером которого станет Тина Кузнецова.
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