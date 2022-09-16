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Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
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Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
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Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
12 772
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На Лыбедском бульваре 17 сентября состоится праздник «Азбука вкуса».

Возле Рязанского кремля 17 сентября пройдет Городской пикник в стиле дореволюционной Рязани.

В Лесопарке состоится спортивный праздник «Город-Р. Развитие. Рекорды. Рязань».

Празднование Дня города завершится большим концертом 17 сентября на Лыбедском бульваре, хедлайнером которого станет Тина Кузнецова.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».