Экс- рязанский чиновник Владимир Бурмистров собрал гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР

Об этом он рассказал журналисту РЗН. Инфо.

Бывший замглавы Рязани Владимир Бурмистров собрал гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР. Об этом он рассказал журналисту РЗН. Инфо. Владимир Бурмистров сообщил, что сейчас он — председатель попечительского совета благотворительного фонда «Мамино сердце». Сбор гумпомощи он организовал в Рязани.

«Первая причина, по которой я решил присоединиться к фонду и его благотворительной акции, это, конечно, гражданская позиция. Когда я был в Рязани, мне предложили возглавить попечительский совет фонда „Мамино сердце“. Временем я располагаю, возможностями — тоже. Организаторские способности у меня имеются, поэтому отозвался. Почему именно Рязань? Я 2 года посвятил этому городу. Здесь меня знает больше людей, чем в родном Ростове-на-Дону. И мне не стыдно смотреть рязанцам в глаза. Именно поэтому решили открыть сбор гуманитарной помощи в Рязани», — рассказал Владимир Бурмистров.

Владимир Бурмистров также отметил, что на данный момент фонд собрал почти полторы тонны гуманитарной помощи. В первую очередь — это лекарства и средства гигиены. Изначально фонд планировал привезти помощь в Харьковскую область, но из-за текущей обстановки, сейчас сотрудники фонда решают, куда именно отправить гуманитарный груз.

«Конечно же, мы отчитаемся за каждую потраченную копейку, за каждое лекарство, за каждое пожертвованное средство гигиены. Мы будем подробно отчитываться о наших поездках и сопровождать отчеты видеоматериалами», — пообещал Бурмистров.

Он призвал всех, кто хочет оказать помощь, присоединиться к сбору. Медикаменты, средства гигиены и продукты передадут детям и старикам, матерям и женам, оставшимся без самого необходимого.

«Давайте вместе объединим силы и подарим хоть каплю надежды тем, кто сейчас встречает день не с лучами солнца, а с выстрелами и бомбежками», — обратился к рязанцам Владимир Бурмистров.

Сбор помощи сейчас продолжается по следующим адресам:

«Точка кипения» (ул. Каширина, д. 1Б, г. Рязань)

Лесопарк (ул. Проезд речников, д. 1 В, г. Рязань)

ЦВПВМ «Гранит» (ул. Зубковой, д. 20Б, г. Рязань)

магазин тактической экипировки «Штурм» (ул. Московское шоссе, д. 31А, стр. 1, 3 этаж, г. Рязань)

МП «КВЦ» г. Рязани (ул. Станкозаводская, д. 27; ул. Крупской, д. 19; ул. Маяковского, д. 111; ул. Горького, д. 11; ул. Стройкова, д. 7; ул. Вокзальная, д. 101; ул. Новоселов, д. 50, корп. 3; ул. Татарская, д. 95; ул. Советской Армии, д. 13А).

Справка

Фонд «Мамино сердце» образован с 2016 года. В 2017 он был зарегистрирован. Фонд сотрудничает с Корпорацией развития Рязанской области, волонтерским центром, детскими интернатами и медицинскими учреждениями.