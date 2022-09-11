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Жители ряда поселков Рязанской области сообщили о смоге после пожаров
Жители ряда населенных пунктов Рязанской области все еще ощущают смог и запах дыма после природных пожаров. Об этом они сообщили в соцсетях в воскресенье, 11 сентября.

Жители ряда населенных пунктов Рязанской области все еще ощущают смог и запах дыма после природных пожаров. Об этом они сообщили в соцсетях в воскресенье, 11 сентября.

«Утро воскресенья началось не с аромата кофе, а с аромата дыма от горящего леса под Култуками. Туму накрыло смогом в ночь. А в Малаховской стороне люди живут в таких условиях постоянно. Фото не передает всю прелесть задымления», — написал автор поста.

Напомним, накануне жители деревни Ветчаны Клепиковского района рассказали о сильном задымлении.