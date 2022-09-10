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Жители Клепиковского района рассказали о сильном задымлении
Жители деревни Ветчаны Клепиковского района рассказали о сильном задымлении, которое наблюдается утром в субботу, 10 сентября. Об этом сообщается в посте в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители деревни Ветчаны Клепиковского района рассказали о сильном задымлении, которое наблюдается утром в субботу, 10 сентября. Об этом сообщается в посте в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Деревня Ветчаны, утро 10 сентября. Сильное задымление», — говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее в Рязанской области отменили режим Ч. С. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков. Он также заявил о ликвидации лесных пожаров под Рязанью.