Жители Клепиковского района рассказали о сильном задымлении

Жители деревни Ветчаны Клепиковского района рассказали о сильном задымлении, которое наблюдается утром в субботу, 10 сентября. Об этом сообщается в посте в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители деревни Ветчаны Клепиковского района рассказали о сильном задымлении, которое наблюдается утром в субботу, 10 сентября. Об этом сообщается в посте в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Деревня Ветчаны, утро 10 сентября. Сильное задымление», — говорится в подписи к фото.

Напомним, ранее в Рязанской области отменили режим Ч. С. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков. Он также заявил о ликвидации лесных пожаров под Рязанью.