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Рязанцы пожаловались на свалку из бутылок возле «Пятой базы» в Канищеве
Жители Рязани пожаловались на то, что в Канищеве недалеко от мебельного центра «Идея» и «Пятой базы» образовалась мусорная свалка. Об этом сообщается в группе «Рязань. Народный контроль».

Жители Рязани пожаловались на то, что в Канищеве недалеко от мебельного центра «Идея» и «Пятой базы» образовалась мусорная свалка. Об этом сообщается в группе «Рязань. Народный контроль».

«Напротив Пирогова, 8 и недалеко от „Пятой базы“, как идти в сторону „Идеи“ (проезд Шабалина, 27А) есть замечательное место алкашей. Такая вот прекрасная помойка у нас», — сообщает автор видео.

Рязанка обратилась к администрации города с просьбой навести порядок на территории.