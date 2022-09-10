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Общественные наблюдатели рассказали о бюллетене с оскорблением ВС РФ на выборах в Рязани
Общественные наблюдатели получили информацию о порче бюллетеня на рязанском УИК N 838. Источником послужил анонимный телеграм-канал, пишут «Рязанские ведомости».

Общественные наблюдатели получили информацию о порче бюллетеня на рязанском УИК N 838. Источником послужил анонимный телеграм-канал, пишут «Рязанские ведомости».

В Центре общественного наблюдения за выборами об инциденте сообщил Александр Селиванов.

«Избиратель сознательно испортил бюллетень. Он нанес оскорбление в адрес Вооруженных сил РФ», — пояснил Селиванов.

Он отметил, что «экспертное сообщество ожидало, что в той или иной форме люди будут использовать в том числе и электоральные механизмы для выражения своего отношения к СВО».

Установлен номер участка, где бросили бюллетень. Его извлекут из урны 11 сентября после 20 часов.

«Если после обнаружения испорченного бюллетеня члены избирательной комиссии решат обратиться в соответствующие органы, тогда уже будет проводиться другое расследование. Это уже будет другая классификация, выходящая за предмет регулирования избирательного законодательства», — добавил Селиванов.

Напомним, в Рязанской области голосование проводится 9, 10 и 11 сентября. В регионе выбирают губернатора, также в нескольких районах проводятся выборы в органы местного самоуправления.