В Рязани разыскивают мужчину, пристававшего к школьнику в Горроще
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Рязани разыскивают мужчину, который совершил в отношении 13-летнего подростка насильственные действия сексуального характера. Информацию в четверг, 1 сентября, РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома.
Уточняется, что личность и возраст мужчины неизвестны.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, собственный источник РЗН. инфо рассказал, что в Горроще мужчина приставал к школьнику. Он совершил с ним насильственные действия сексуального характера.