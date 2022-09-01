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В Рязани разыскивают мужчину, пристававшего к школьнику в Горроще
По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Рязани разыскивают мужчину, который совершил в отношении 13-летнего подростка насильственные действия сексуального характера. Информацию в четверг, 1 сентября, РЗН. инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

Уточняется, что личность и возраст мужчины неизвестны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, собственный источник РЗН. инфо рассказал, что в Горроще мужчина приставал к школьнику. Он совершил с ним насильственные действия сексуального характера.