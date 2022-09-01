В Рязани ищут 13-летнюю Викторию Иванисову

Местонахождение девочки неизвестно с 31 августа.

В Рязани ищут 13-летнюю Викторию Иванисову. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Местонахождение рязанки неизвестно с 31 августа.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Девочка была одета в черную майку, светло-голубые джинсы, черные с белым кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Иванисовой, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Девочку нашли живой.