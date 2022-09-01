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В Москве после падения из окна погиб глава совета директоров «Лукойла»
Равилю Маганову было 67 лет.

В Москве после падения из окна погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Топ-менеджер нефтяной компании выпал из окна московской ЦКБ. От полученных травм Маганов умер. Его тело обнаружил медицинский персонал. На месте трагедии работает полиция.

Председателем совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов являлся с 2020 года. В корпорации топ-менеджер начал работу в 1993 году на позиции вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году он стал первым исполнительным вице-президентом компании.