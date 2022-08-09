Следователи рассказали подробности нападения насильника на 15-летнюю девочку в Шилове

Подозреваемого в преступлении задержали.

В Рязанской области за изнасилование 15-летней девушки задержали москвича. Об этом сообщило региональное управление следкома .

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 августа, в Шилове.

Неизвестный мужчина увидел на улице компанию из двух девушек (2000 и 2007 годов рождения) и одного молодого человека (2005 года рождения). Тот решил изнасиловать 15-летнюю девочку.

Преступник несколько раз ударил ножом 17-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку, находившихся рядом с потерпевшей. Пострадавшим удалось сбежать и обратиться за помощью. Впоследствии их госпитализировали.

Когда 15-летняя девочка осталась одна, мужчина изнасиловал ее. После этого он скрылся с места преступления.

Следователи возбудили дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух человек с целью облегчить совершение другого преступления»), пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Москвы 1986 года рождения. Ранее его судили за изнасилование, грабеж. Мужчина задержан. Он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование дела продолжается.

Ранее об изнасиловании 15-летней девочки в Шилове сообщили в соцсетях. О задержании подозреваемого стало известно в понедельник, 8 августа.