Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
21°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
25°
ЦБ USD 60.32 -0.05 09/08
ЦБ EUR 61.16 -0.2 09/08
Нал. USD 63.85 / 62.26 09/08 12:44
Нал. EUR 66.5 / 63.17 09/08 12:44
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
8 407
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
9 413
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
14 723
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
19 508
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Следователи рассказали подробности нападения насильника на 15-летнюю девочку в Шилове
Подозреваемого в преступлении задержали.

В Рязанской области за изнасилование 15-летней девушки задержали москвича. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 августа, в Шилове.

Неизвестный мужчина увидел на улице компанию из двух девушек (2000 и 2007 годов рождения) и одного молодого человека (2005 года рождения). Тот решил изнасиловать 15-летнюю девочку.

Преступник несколько раз ударил ножом 17-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку, находившихся рядом с потерпевшей. Пострадавшим удалось сбежать и обратиться за помощью. Впоследствии их госпитализировали.

Когда 15-летняя девочка осталась одна, мужчина изнасиловал ее. После этого он скрылся с места преступления.

Следователи возбудили дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух человек с целью облегчить совершение другого преступления»), пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Москвы 1986 года рождения. Ранее его судили за изнасилование, грабеж. Мужчина задержан. Он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование дела продолжается.

Ранее об изнасиловании 15-летней девочки в Шилове сообщили в соцсетях. О задержании подозреваемого стало известно в понедельник, 8 августа.