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Москвича, обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки из Шилова, заключили под стражу
Трагедия произошла в воскресенье, 7 августа.

Москвича, обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки из Шилова, заключили под стражу. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Трагедия произошла в поселке вечером в воскресенье, 7 августа.

Подозреваемый, увидев компанию двух девушек 2000 и 2007 года рождения и молодого человека 2005 года рождения, решил изнасиловать 15-летнюю девочку. Он несколько раз ударил ножом ее приятелей. 17-летний молодой человек и 21-летняя девушка, несмотря на ранения, смогли убежать и обратиться за помощью. Впоследствии их госпитализировали.

После того как 15-летняя девочка осталась одна, мужчина изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он скрылся.

Москвича заключили под стражу.

Проводятся следственные действия. Расследование дела продолжается.

Ранее об изнасиловании 15-летней девочки в Шилове сообщили в соцсетях. О задержании подозреваемого стало известно в понедельник, 8 августа.