В соцсетях сообщили об изнасиловании девочки в Шилове

В посте опубликовали ориентировку на предполагаемого преступника.

В Шилове изнасиловали 15-летнюю девочку. Пост об этом в понедельник, 8 августа, появился в группе «Подслушано Шилово».

«Вчера напал на группу подростков, изнасиловал девочку 15 лет и двоих порезал. Будьте предельно внимательны и осторожны!», — написал автор публикации.

В посте опубликовали ориентировку на предполагаемого преступника. В комментариях местные жители сообщили, что мужчину задержали. Информацию о задержании РЗН. инфо подтвердил собственный источник.