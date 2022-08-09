В Рязани психологи и педагоги бесплатно помирят родителей ради детей

Помощь будут оказывать в двух центрах: «Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и «Центре семьи и детства».

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова во вторник, 9 августа, подписала соглашение с двумя организациями по защите семьи и детей — «Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и «Центром семьи и детства» — о применении медиации (посредничества) в работе с перессорившимися родителями.

«Часто после развода родители ребенка становятся врагами. Естественно, страдают от этого дети, и они нуждаются в помощи. Мы организуем систему бесплатной психологической, педагогической, врачебной помощи таким семьям, будем мирить взрослых ради детей», — рассказала Анжелика Евдокимова.

По словам руководителя «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ольги Путинцевой, служба семейной медиации будет создана на базе обоих центров.

«Психологи подготовили алгоритмы, мы уже готовы начать работу со всеми бывшими родителями, обратившимися за помощью», — рассказала Путинцева.

Директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина пообещала оказать возможную помощь от Совета женщин и региональной Общественной палаты, которые она также возглавляет.