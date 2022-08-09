В Рязани пропала 72-летняя Татьяна Юнькова

Женщина нуждается в медицинской помощи.

В Рязани пропала 72-летняя Татьяна Юнькова. Об этом сообщило поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение пенсионерки неизвестно с понедельника, 8 августа.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы.

Женщина была одета в голубой халат, синие носки, голубые резиновые тапки. С собой она носит очки.

Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Юньковой, просят сообщать по телефонам: +7-800-700-54-52 или 112.