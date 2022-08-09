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Рязанка пожаловалась на бездействие администрации из-за отсутствия освещения во дворе
Девушка рассказала, что во дворе дома № 2 по улице Новоселов две недели отсутствует освещение. Все это время администрация и дирекция благоустройства обещают его восстановить.

Рязанка пожаловалась на бездействие администрации и дирекции благоустройства города. Об этом во вторник, 9 августа, она написала в Telegram-канале RZN_life.

Девушка рассказала, что во дворе дома № 2 по улице Новоселов две недели отсутствует освещение. Все это время администрация и дирекция благоустройства обещают его восстановить.

«В первый раз — 25 июля — администрация отвечает, что освещение восстановили, хотя во дворе его до сих пор нет. Во второй раз — 28 июля, отвечают, что в течение недели светильники отремонтируют, в третий раз — 2 августа — пишут снова „на этой неделе ДБГ восстановит освещение“. В итоге: 7 августа, неделя прошла, освещения до сих пор нет. Куда еще можно обратиться?» — поинтересовалась рязанка.

Рязанка рассказала, что все это время местные жители передвигаются по темноте.