На территории Окского заповедника произошел пожар

В пресс-службе заповедника уточнили, что возгорание случилось из-за грозы.

На территории Окского заповедника произошел пожар. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба заповедника.

Возгорание случилось в воскресенье, 7 августа. Как отметили в пресс-службе, пожар произошел на территории Спасского лесничества из-за грозы. В результате огонь частично вошел на территорию Чарусского лесничества заповедника.

Огонь ликвидировали в тот же день. Площадь пожара составила около 50 гектаров.

«Окский заповедник убедительно просит граждан не заходить в леса и соблюдать меры противопожарной безопасности», — сообщили в пресс-службе заповедника.