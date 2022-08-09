Дирижер Сергей Проскурин стал советником губернатора Рязанской области по культуре

Он — выпускник саратовской консерватории.

Дирижер Сергей Проскурин стал советником губернатора Рязанской области по культуре. Об этом сообщило издание « Вид сбоку ».

Проскурин — выпускник саратовской консерватории. Он работал в разных коллективах России и европейских стран. В последние годы музыкант являлся главным дирижером Губернаторского камерного оркестра в Курской филармонии.

С 2019 по 2020 годы Проскурин являлся советником губернатора Курской области. В 2013 году музыкант удостоился звания «Заслуженный работник культуры».

Как пишет «Вид сбоку», дирижер приезжал в Рязань в июне. Там он посетил некоторые учреждения культуры вместе с врио губернатора Павлом Малковым.

Издание отмечает, что во время работы в Курске о музыканте на разных сайтах появлялась негативная информация. У некоторых порталов Проскурин выиграл суд.

Фото: РИА «Курск»