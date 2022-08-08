В Орле 17-летняя девушка упала с аттракциона и разбилась насмерть

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В Орле подросток упала с аттракциона и разбилась насмерть. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в субботу, 6 августа, в городском парке на аттракционе «Орбита».

17-летняя девушка на скорости выпала из кресла и разбилась насмерть.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК РФ («Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось, что в Москве у входа в парк аттракционов «Сказка» расстреляли мужчину.