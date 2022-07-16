В Москве у парка аттракционов расстреляли мужчину

В Москве у входа в парк аттракционов «Сказка» произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал пистолет и расстрелял оппонента. Видео опубликовал telegram-канал 112.

В Москве у входа в парк аттракционов «Сказка» произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал пистолет и расстрелял оппонента. Видео опубликовал telegram-канал 112.

Пострадавшего госпитализировали с ранением головы. Полиция задержала двоих подозреваемых, выясняются подробности.

Нападавшими оказались уроженцы Республики Ингушетия. Пистолет отправлен на экспертизу.

Как рассказал РЕН ТВ очевидец-парковщик, который работал в ночь случившегося, развлекательное мероприятие проходило с 23 вечера до 5 утра. Проходила вечеринка LUNA PARK.

Мужчина видел, как один человек побежал, а после началась стрельба. Когда убегавший упал, другой стал его пинать.