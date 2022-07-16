В Москве у парка аттракционов расстреляли мужчину
В Москве у входа в парк аттракционов «Сказка» произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал пистолет и расстрелял оппонента. Видео опубликовал telegram-канал 112.
В Москве у входа в парк аттракционов «Сказка» произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них достал пистолет и расстрелял оппонента. Видео опубликовал telegram-канал 112.
Пострадавшего госпитализировали с ранением головы. Полиция задержала двоих подозреваемых, выясняются подробности.
Нападавшими оказались уроженцы Республики Ингушетия. Пистолет отправлен на экспертизу.
Как рассказал
Мужчина видел, как один человек побежал, а после началась стрельба. Когда убегавший упал, другой стал его пинать.