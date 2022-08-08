Рязанская школа приняла участие в гастрономическом фестивале в Нижнем Новгороде

Рязанскую команду представляли шеф — повар «Школы 360» Владимир Кравцов и ученик пятого класса Савелий Васильков.

С 6 по 7 августа в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде проходил гастрономический фестиваль «Да, шеф!» . В рамках фестиваля состоялась кулинарная битва РДШ «Завтрак будущего».

Организаторами фестиваля выступили крупнейшие телеканалы и медиа.

От рязанского РДШ в проекте участвовала ОАНО « Школа 360 ». Рязанскую команду представляли шеф — повар школы Владимир Кравцов и ученик пятого класса Савелий Васильков. В подготовке к конкурсу помогали шеф-повара Дмитрий Кириллов (кафе «Старый Мельник») и Максим Титов (ресторан Bon Appetit).

Основные ингредиенты для блюда участники находили в «черном» ящике, а после решали, что они будут готовить.

Первыми в федеральной гастрономии оказались сырники с черникой и собственной карамелью от рязанцев. Карамель топили прямо на сырниках, чтобы добиться идеального вкуса, а творог для сырников выжимали полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.

Рязанцев наградили половником из серебра с позолотой, который напоминает о русских культурных традициях и говорит о чувстве меры, любви и вниманию к приготовлению вкусной еды.