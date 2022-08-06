В Сасовском районе многодетной семье нужна помощь после пожара

В Сасовском районе в селе Саблино сгорел дом многодетной семьи. Люди остались без вещей и средств. Об этом сообщается в местных сообществах «Вконтакте».

В Сасовском районе в селе Саблино сгорел дом многодетной семьи. Люди остались без вещей и средств. Об этом сообщается в местных сообществах «Вконтакте».

«Нужна помощь многодетной семье. Сгорел дом. Двое детей в больнице. При пожаре погиб дедушка. Семья осталась без средств существования, сгорело все: деньги, все вещи. Помогите, чем можете — вещи, посуда, постельное белье и т. п. Мы верим, что мир не без добрых людей», — сообщается в посте. Желающие перевести средства могут это сделать по реквизитам: 4276 5300 1935 6570 (Ирина Петровна Ушакова).

Напомним, трагедия случилась в пятницу, 5 августа. В здании проживали шесть человек — 66-летний мужчина, женщина и четверо ее несовершеннолетних детей.