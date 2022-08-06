В Сасовском районе многодетной семье нужна помощь после пожара
В Сасовском районе в селе Саблино сгорел дом многодетной семьи. Люди остались без вещей и средств. Об этом сообщается в местных сообществах «Вконтакте».
В Сасовском районе в селе Саблино сгорел дом многодетной семьи. Люди остались без вещей и средств. Об этом сообщается в местных сообществах
«Нужна помощь многодетной семье. Сгорел дом. Двое детей в больнице. При пожаре погиб дедушка. Семья осталась без средств существования, сгорело все: деньги, все вещи. Помогите, чем можете — вещи, посуда, постельное белье
Напомним, трагедия случилась в пятницу, 5 августа. В здании проживали шесть человек — 66-летний мужчина, женщина и четверо ее несовершеннолетних детей.