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В Сасовском селе при пожаре погиб пенсионер
Также пострадали двое детей − 2019 и 2017 годов рождения.

В Сасовском селе при пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Трагедия случилась в пятницу, 5 августа, в жилом доме в селе Саблино. В здании проживали шесть человек — 66-летний мужчина, женщина и четверо ее несовершеннолетних детей.

Во время пожара женщина успела вывести из горящего дома двоих старших детей, а младших не успела. В итоге детей 2019 и 2017 года рождения госпитализировали. 66-летнего мужчину спасти не удалось.

По словам местных жителей, погибший мужчина не мог самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья.

Двое пострадавших детей находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.