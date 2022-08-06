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Пассажиры рассказали о лопнувшем колесе автобуса Сасово — Рязань
Рязанка, которая ехала на автобусе из города Сасово утром в пятницу, 5 августа, рассказала, что в пути у них взорвалось колесо. Пост опубликован в группе «Типичное Сасово».

Рязанка, которая ехала на автобусе из города Сасово утром в пятницу, 5 августа, рассказала, что в пути у них взорвалось колесо. Пост опубликован в группе «Типичное Сасово».

«Эта поездка превратилась в кошмар, мы ехали больше пяти часов до Рязани! Даже не выехав из Сасова, водитель подкачивал колеса, и все равно мы поехали дальше, в итоге в Путятине у нас взорвалось колесо. Хорошо, что водитель, понимая, что может такое произойти, ехал с маленькой скоростью. Водитель менял сколько-то колес, в итоге мы поехали, перед Кирицами мы опять стояли в шиномонтажке. На АВЦ приехали в 14:20 примерно, а в 14:30 этот автобус поехал обратно с людьми», — рассказала рязанка.

По ее словам, перевозчик Е. Калошина по телефону ответила, что опоздание на поезд пассажиров задержавшегося автобуса — это не ее проблемы.

«Вы автобусы перед выездом проверяете на исправность? Вы сегодня выпустили в рейс заведомо неисправную машину. Это человеческие жизни! В этой ситуации жалко водителя, сколько ему досталось, про пассажиров, то есть нас, вообще молчу. Уважаемая администрация, кто у вас выдает разрешение на пассажирские перевозки, вы вообще контролируете, в каком состоянии автобусы выходят в рейс? Примите, пожалуйста, меры, или будем ждать, как всегда, беды?» — возмутилась пассажирка.

Она добавила, что водитель при выходе приносил извинения, а «госпожа Калошина даже не соизволила выйти на связь».